«Танцующий миллионер» расстался со своей возлюбленной?

 

Фото: instagram.com

Не так давно в распоряжении прессы появились снимки, на которых 49-летний Джанлука Вакки отдыхает на пляже с юными моделями. Тогда поклонники «танцующего миллионера» очень удивились, не увидев рядом с горячим итальянцем его 31-летней возлюбленной Джорджии Габриэлы. На днях стала известна настоящая причина, почему красавицы не было рядом. Оказалось, бизнесмен уже давно пополнил ряд холостяков.

Недавно поклонники засомневались, что в отношениях Джанлуки Вакки и его возлюбленной Джорджии Габриэлы все так гладко, как казалось на первый взгляд.

I love you America! 🇺🇸 http://www.effek.it/capsule-collection/ @effek #gvlifestyle

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Причиной этих подозрений стало то, что «танцующий миллионер» развлекался на пляже с самыми разными красавицами, одной из которых оказалась Вице-мисс-Вселенная-2015 Ариадна Гутьеррес.

@gianlucavacchi 😘☀️🎧🎼🌴

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Итальянский бизнесмен буквально ни на шаг не отходил от красавицы на пляже. Неудивительно, что среди поклонников появились слухи о разрыве Джанлуки с Джорджией.

К тому же в Инстаграме «танцующего миллионера» довольно давно перестали появляться совместные кадры с избранницей.

French kiss @gianlucavacchi ❤️️

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Журналисты решили узнать у Вакки, что происходит в их отношениях с Габриэлой.

По информации портала Hello!, жизненные пути Джанлуки и Джорджии разошлись еще в начале этого года. Так что сейчас итальянский бизнесмен готов к новым отношениям.

«Танцующий миллионер» и его избранница были вместе 4 года.

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