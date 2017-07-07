Шоу «Stand Up на ТНТ» в Юрмале: изменения в составе участников

24 июля в концертном зале Дзинтари состоится большой сольный концерт участников одного из самых рейтинговых юмористических шоу телеканала ТНТ - Stand Up во главе с резидентом Comedy Club Русланом Белым.

Организаторы концерта сообщают, что ввиду непредвиденных обстоятельств,

вместо ранее заявленной Юлии Ахмедовой в составе участников шоу в Юрмалу приедет Иван Абрамов, известный также как «самый воспитанный комик».

Зрителям Иван знаком еще со времен своего участия в КВН, однако профессиональный интерес и амбиции привели комика на шоу Stand Up, где он теперь успешно выступает со своими монологами.

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Стоит отметить, что в прошлом году участники шоу Stand Up уже выступали для латвийской публики в Дзинтари, собрав абсолютный аншлаг и сорвав восторженные аплодисменты зрителей, после чего было принято решение ехать в Юрмалу вновь с новым арсеналом шуток и смелых импровизаций.

В новой гастрольной программе артистов – еще больше юмора о злободневном, провокационном и жизненном.

Визитная карточка комиков – это всегда актуальный юмор и харизма артистов - то, что позволяет «зацепить» зрителя и задержать его внимание до самой последней минуты шоу.