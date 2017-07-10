Известный шоумен рассказал об опасной зависимости Маши Малиновской

На днях 41-летний российский шоумен Рустам Солнцев в эксклюзивном видеоролике заявил, что 36-летняя Маша Малиновская страдает от наркозависимости, и призвал общественность помочь телеведущей, как некогда помогли 41-летней Дане Борисовой. Звезда МУЗ-ТВ не стала молчать и ответила на признание экс-участника «Дома-2» в своем микроблоге.
- Потеряла лицо: Маша Малиновская неузнаваема на новых фото 23 мая 2017 г.
- Маша Малиновская будоражит поклонников обнаженным телом 1 января 2017 г.
Рустам Солнцев был одним из первых, кто пришел на помощь Дане Борисовой, когда стало известно, что она страдает от тяжелой зависимости.
Теперь, как уверяет экс-участник «Дома-2» в эксклюзивном видеоролике для портала StarHit, необходимо обратить внимание на Машу Малиновскую.
«Даю наводку: есть в нашем шоу-бизнесе одна бывшая телеведущая, хорошо тебе известная, с большими губами и сиськами. Машей звать. Она еле языком волочет, ей очень нужна помощь…», —
заявил Рустам.
Солнцев не сомневается, что пагубная зависимость может привести Малиновскую к ужасным последствиям, если она вовремя не остановится. Маша не стала молчать и в своем Инстаграме опубликовала ролик, на котором читает стихи.
«Я литературный наркроман и от этого не лечаться, а вот грязь, скверну, и сплетни ципляет только планктон. Мои люди знают истину. Литература, любовь, дружба, преданность, верность, поступки, искренность, исскуство
(офрография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — подписала видео телеведущая.
Интернет-пользователи разделились во мнениях: одни согласились, что у Малиновской все в порядке с артикуляцией, а другие посоветовали ей обратиться за срочной помощью.