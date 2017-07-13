ВИДЕО: Звезда шоу «Comedy Баттл» жестко высмеяла Бузову

Ольга Бузова
 

Ольга Бузова. Фото: Kirill Kallinikov / Sputnik

37-летняя участница шоу «Comedy Баттл» Наталья Краснова записала дебютную рэп-композицию, которую посвятила 31-летней певице и телеведущей Ольге Бузовой. Девушка, выступившая под псевдонимом Black Russian Mama, на все лады раскритиковала звезду «Дома-2».

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На днях звезда Youtube, а также проектов «Сomedy Баттл» и «Смех без правил» Наталья Краснова удивила своих поклонников преображением в темнокожую рэп-певицу: она записала трек «Бузова, не пой», посвященный, как нетрудно догадаться, Ольге Бузовой, и выложила в Сеть яркий клип на эту композицию.

В своем тексте Наталья жестко «проехалась» по исполнительнице хита «Мало половин»:

«Звучишь ниче, королева бэк-вокала // Привыкаешь спать одна? А лучше петь бы отвыкала // Из песен слов не выкинешь, но есть мотив интересней // Давай слова не выкидывать, а выкинем полностью песню».

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Впрочем, перед самим клипом следует предупреждение, в котором Краснова объяснила свою позицию по отношению к Бузовой: «Данный контент не преследует цели кого-либо оскорбить, а является естественной реакцией на некоторое «творчество».

Всего за несколько дней видео набрало почти полмиллиона просмотров и более тысячи как позитивных, так и негативных комментариев в адрес Натальи.

Сама Ольга Бузова пока не торопится записывать ответную песню.

Между тем пользователи соцсетей выражают надежду на рэп-баттл между знаменитостями. Они считают, что Ольга сможет утереть нос злопыхателям. А вы как думаете?


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