Федор Бондарчук публично признался в любви Паулине Андреевой

50-летний Федор Бондарчук и 28-летняя Паулина Андреева вместе уже больше года, однако до сих пор предпочитают не раскрывать общественности подробности своих отношений. В новом интервью режиссер откровенно рассказал о своих чувствах к актрисе и заявил, что готов ради нее на все.

СМИ продолжают активно обсуждать роман Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.

Несмотря на то, что влюбленные давно не скрывают своих отношений, рассказывать подробности они не спешат. Однако в новом интервью для портала Cosmo.ru режиссер решил публично признаться в чувствах к актрисе.

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«Я свою женщину люблю, я ей восхищаюсь, я для нее звезду с неба достану. Вот так-то», — заявил Федор.

Бондарчук подтвердил, что в отношениях не приемлет равенства полов: «Девушка — такое хрупкое создание. Предполагается, что она нуждается в постоянной защите. И мужчина должен эту защиту ей дать.

Я не претендую на доминирование и за то, чтобы в работе все были равны, получали одинаковые деньги. Но, если говорить об отношениях, зачем нужно равенство? Есть же физиология, она разная».

По мнению Федора, мужчина должен возвышать девушку.

Интересно, что

ранее в интервью другому изданию Паулина признавалась, что в их отношениях все же Бондарчук занимает позицию главного в их паре.







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