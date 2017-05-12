Участник «Дома-2» едва не умер после пластики

Эксцентричный участник «Дома-2» Егор Холявин, решивший стать «российским Кеном» с помощью пластической хирургии, - попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили профильные издания. По данным прессы, молодой мужчина пострадал после 15-й по счету процедуры у хирургов.
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30-летний Егор Холявин решил полностью изменить свое тело, став копией Кена - жениха куклы Барби.
В целом, по словам мужчины, такого преображения можно добиться, выполнив тридцать пластических операций.
Если все эти процедуры окажутся успешными, Егор примет участие в конкурсе за звание лучшего Кена, который состоится осенью в Нью-Йорке.
Сейчас за плечами россиянина уже 15 пережитых операций. Причем последняя едва не стоила ему жизни.
Организм не справился с нагрузками – Холявин в тяжелом состоянии попал в реанимацию, где его пришлось «откачивать» врачам.
Тем не менее, Егор намерен и дальше формировать фигуру на хирургическом столе.
Сегодня возможности пластической хирургии невероятно широки: мужчине, например,
медики планируют вставить в грудь имплантаты, изменить форму ягодиц, сделать пластику живота для получения рельефных кубиков и перекроить косые мышцы, чтобы талия стала уже, а плечи – шире.
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