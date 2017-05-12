Участник «Дома-2» едва не умер после пластики

Так Егор выглядел, когда пришел на проект "Дом-2"
 

Так Егор выглядел, когда пришел на проект "Дом-2". Фото: скриншот видео

Эксцентричный участник «Дома-2» Егор Холявин, решивший стать «российским Кеном» с помощью пластической хирургии, - попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили профильные издания. По данным прессы, молодой мужчина пострадал после 15-й по счету процедуры у хирургов.

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30-летний Егор Холявин решил полностью изменить свое тело, став копией Кена - жениха куклы Барби.

В целом, по словам мужчины, такого преображения можно добиться, выполнив тридцать пластических операций.

Если все эти процедуры окажутся успешными, Егор примет участие в конкурсе за звание лучшего Кена, который состоится осенью в Нью-Йорке.

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Сейчас за плечами россиянина уже 15 пережитых операций. Причем последняя едва не стоила ему жизни.

Организм не справился с нагрузками – Холявин в тяжелом состоянии попал в реанимацию, где его пришлось «откачивать» врачам.

Тем не менее, Егор намерен и дальше формировать фигуру на хирургическом столе.

Сегодня возможности пластической хирургии невероятно широки: мужчине, например,

медики планируют вставить в грудь имплантаты, изменить форму ягодиц, сделать пластику живота для получения рельефных кубиков и перекроить косые мышцы, чтобы талия стала уже, а плечи – шире.

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