Как две капли: Лера Кудрявцева сменила прическу и стала похожа на Тину Канделаки

Лера Кудрявцева
 

Лера Кудрявцева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

46-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева решила обновить имидж. Телеведущая выложила в свой Инстаграм свежее фото, на котором видно, что у нее теперь прямая челка. Некоторые фолловеры заявили, что Лера стала похожа на свою коллегу Тину Канделаки.

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Недавно Лера Кудрявцева объявила, что приостанавливает съемки шоу «Секрет на миллион», поскольку ей требуется отдых. Телеведущая решила не только сделать паузу в работе, но и изменить внешность — она отстригла прямую челку.

Результатом преображения Лера поделилась в своем Инстаграме, оставив снимок без подписи.

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Поклонники Кудрявцевой разделились на два лагеря: кто-то счел, что такая стрижка «дешевит» образ знаменитости, а кто-то, напротив, остался в восторге.

Некоторые интернет-пользователи даже пришли к выводу, что теперь Лера очень напоминает свою коллегу Тину Канделаки, правда, со светлыми волосами.

Тина КанделакиТина Канделаки. Фото: Кадр из видео

А что скажете вы по поводу перемен в имидже Кудрявцевой?

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