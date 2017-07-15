Как две капли: Лера Кудрявцева сменила прическу и стала похожа на Тину Канделаки

46-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева решила обновить имидж. Телеведущая выложила в свой Инстаграм свежее фото, на котором видно, что у нее теперь прямая челка. Некоторые фолловеры заявили, что Лера стала похожа на свою коллегу Тину Канделаки.

Недавно Лера Кудрявцева объявила, что приостанавливает съемки шоу «Секрет на миллион», поскольку ей требуется отдых. Телеведущая решила не только сделать паузу в работе, но и изменить внешность — она отстригла прямую челку.

Результатом преображения Лера поделилась в своем Инстаграме, оставив снимок без подписи.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Июл 15 2017 в 10:44 PDT

Поклонники Кудрявцевой разделились на два лагеря: кто-то счел, что такая стрижка «дешевит» образ знаменитости, а кто-то, напротив, остался в восторге.

Некоторые интернет-пользователи даже пришли к выводу, что теперь Лера очень напоминает свою коллегу Тину Канделаки, правда, со светлыми волосами.

Тина Канделаки. Фото: Кадр из видео

А что скажете вы по поводу перемен в имидже Кудрявцевой?

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