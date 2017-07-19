Стало известно, как наказали пранкера, оголившего зад перед Джамалой на «Евровидении»

Украинский пранкер Виталий Седюк, который вышел не сцену во время Евровидения-2017 и оголил свои ягодицы, был приговорен к штрафу в размере 8,5 тысяч гривен. Такой вердикт вынес ему Днепровский районный суд Киева, заседание которого проходило 18 июля, передает УНИАН.

Сообщается, что пранкера изначально хотели приговорить к общественным работам, однако позднее решение было изменено - штраф в размере 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен или 282 евро - Прим. ред.).

Известно также, что в ходе судебного процесса Седюк самостоятельно себя защищал и к помощи адвоката не обращался. Это он аргументировал тем, что не считает себя преступником.

Реклама

«Надо было как-то наказать. Не думаю, что это какой-то криминал. А вот со штрафом, наверное, согласен», - сказал Седюк.

Еще по этой теме