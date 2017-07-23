Скончалась ведущая «Первого канала» Елена Миронова

После продолжительной болезни умерла ведущая телепрограммы «Доброе утро» Елена Миронова, сообщает сайт «Первого канала», где она работала. Она вела утреннюю передачу с 1997 по 1999 годы, а также работала корреспондентом.

Миронова, как сообщает «Первый канал», «долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее». «Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», - указано в сообщении.

30-летие программы «Доброе утро» обсуждали в ток-шоу Андрея Малахова. Тогда ведущий сообщил, что Миронова не смогла прийти, потому что «она уже не встает, у нее химия».

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О дате прощания «Первый канал» обещает сообщить позднее.



