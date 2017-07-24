«Фестивали разные, а рожи те же!»: комики Stand Up посмеялись над Юрмалой

 

Фото: Instagram/alexandrsgrigorjevs

В юрмальском концертном зале Дзинтари в понедельник выступили российские комики - участники одного из самых рейтинговых юмористических шоу телеканала ТНТ - Stand Up во главе с резидентом Comedy Club Русланом Белым. «Стендаперы» работают в таком жанре и шутят на такие темы, которые, по словам самих юмористов, для кого-нибудь обязательно будут обидными — такое происходит, если говорить правду, метить «не в бровь, а в глаз». В этот раз «под раздачу» юмористов попала и юрмальская публика - Белый не только саркастически обсудил пришедших, но и поиронизировал над фестивалем «Лайма Вайкуле. Рандеву», который на минувших выходных собрал весь местный и российский бомонд.

«Нам сказали, сегодня полный зал. Это очень приятно. Похлопайте, кто из присутствующих приехал из России», - начал свой монолог Руслан Белый, после чего зал разразился овациями.

«Серьёзно? Вас так много? Это, видимо, те бедолаги, кто в начале 2000-х купили здесь дома!

Или у Вас просто всё так плохо, совсем некуда идти, и пришлось покупать билеты на наше шоу?», - пошутил комик.

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Стоит отметить, что юмористическое шоу проходило в том же концертном зале, где на минувших выходных выходных «отгремел» популярный российский фестиваль «Лайма Вайкуле. Рандеву», на который приехали многие российские знаменитости и гуру шоу-бизнеса. Руслан Белый не упустил возможность пошутить и на эту тему.

«А вы были на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву»?

Кто-нибудь вообще может объяснить, чем «Рандеву» отличается от «Новой волны»? Фестивали разные, а рожи те же!»,

- прокомментировал он со сцены. Позже юморист в шутку отметил, что после его язвительных шуток о многих представителях российского шоу-бизнеса, ему совершенно не у кого занять денег. «Ну не стану же я просить в долг у Баскова», - риторически отметил он.

Под «горячую руку» попали и присутствующие в зале зрители. Руслан со сцены высмеял девушку, которая пришла на мероприятие с высокой причёской, а женщина, решившая посетить концерт с ребёнком, и вовсе была вынуждена покинуть зал.

«Ты пришла на концерт с ребёнком? Серьёзно? Мы просто тут иногда материмся... Я надеюсь, твой ребёнок в таком возрасте, что он ничего не запомнит! Ну вот смотри - ты сидишь в восьмом ряду, ну не верю я, что у тебя нет денег на няню!», - обратился к ней Белый.

Кстати, некоторым зрителям «перепало» и от Нурлана Сабурова, который сказал, что на юмористические концерты ходят исключительно уродливые люди.

Впрочем, таков образ и манера поведения данного комика - те, кто видели его монологи ранее, даже не думали обижаться - за его чёрным юмором и фразами, которые на первый взгляд кажутся оскорблением, порой следуют очень интеллигентные шутки, насквозь пропитанные самоиронией.

Несмотря на то, что некоторые шутки были буквально «на грани добра и зла», а из уст комиков нет-нет, да срывались ругательства, в целом концерт прошёл позитивно - юмористы говорили не только на животрепещущие темы (кстати, на сцене успели обсудить даже Лукашенко и Путина!), но и делились личными переживаниями - смеялись над своими казусами, обсуждали семью и близких, рассказывали анекдотичные ситуации, в которых они когда-либо оказывались.

В каждом из этих монологов зритель мог увидеть самого себя - порой до абсурда нелепого, но здравомыслящего и способного не только порадоваться своему успеху, но и посмеяться над своими неудачами.

Ведь иногда нужно отложить в сторону свои обиды, личные переживания, «отключить мозг» и просто от души посмеяться - над собой, присутствующими и всем, что нас окружает.

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