«Мы все чичваримся»: известный российский бизнесмен о Тинькове и сделке с совестью

 

Фото: скриншот видео

Известный российский бизнесмен и основатель сети салонов связи «Евросеть» Евгений Чичваркин рассказал в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю о соперничестве с банкиром Олегом Тиньковым, а также о сделке с совестью и о том, как построил компанию на контрабанде.

«До 2005 года не было ни одного «белого» телефона в России. По сути, всё было контрабандой. У всех», - признался он.

Говоря об Олеге Тинькове, Чичваркин заявил, что очень уважает его за «светлую голову».

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«Из того, что он говорит, то, что он реально думает, — это такой же большой процент, [какой был] у коммерсантов допутинской поры. Но у него головокружение от успехов. Были времена, когда у него были только убытки-убытки-убытки и затраты, а я был Король проспекта. Мы все «чичваримся«.

Думаю, у него есть какие-то договорённости где-то там наверху. Он всех «этих» людей знает с детства», - сказал бизнесмен.

В разговоре о предпринимательской деятельности в нашей стране Чичваркин отметил, что властям в России «Лазаря можно петь круглосуточно».

«Но если у тебя актив не защищен, то [его] отберут, даже если ты [будешь ходить] с портретом Путина. Должен быть какой-то мент, какой-то силовик в доле», - уверен бизнесмен.

Также Чичваркин рассказал и о сделке с совестью.

«Я подумал, что [поддержка политической линии Медведева] позволит мне спасти компанию. Подумал, что «своя Наташа ближе к телу», и пошёл на сделку с совестью», -

отметил он в интервью.

Отметим, что выход второй серии интервью с Евгением Чичиваркиным выйдет в блоге Юрия Дудя 28 июля.

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