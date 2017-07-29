Больная раком Лама Сафонова была госпитализирована

Певица Лама Сафонова, известная под псевдонимом LAMA, продолжает бороться со смертельной болезнью. На днях девушка была госпитализирована в одну из столичных клиник. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, о чем она рассказала в своем Инстаграме.
Певица LAMA уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. О том, как проходит лечение, Лама Сафонова рассказывает подписчиками в своем Инстаграме.
На днях она сообщила, что попала в больницу с сильнейшими болями. Врачи подозревали перитонит, но диагноз не подтвердился. Медикам удалось стабилизировать состояние артистки, и она сообщила подписчикам, что ей уже немного лучше.
«Сегодня наступил первый день без температуры. Есть положительная динамика. Буду начинать вставать. Через немогу. Переоделась, перелегла на другую сторону (типа, смена обстановки).
Понимаю, что я здесь «подзастряла» ни на один день (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала Лама Сафонова в соцсети.
Соскучилась. С огромной любовью К ВАМ ❤️ Я и Ждун. Сидим, ждём, мечтаем, ну когда же домой....... Слегка всхуднула, начала обзаводиться шерстью на голове, маленькими шажочками залатываю раны к продолжению лучевой. А в голове, а в голове- столько всякого интересного и прекрасного 🙏 Так хочу всё воплотить! А пока- в минуты без боли- только положительные эмоции и мысли о хорошем-насколько это позволяют больничные стены. Из окна моей палаты виден Дом Моды Славы Зайцева, где я так часто бывала. Олимпийский. Прекрасная церковь. Часто во двор, на спец.площадку садится мед.вертолёт, кого-то доставляя для помощи.. Шумит огромный и любимый мегаполис! Жизнь! как только "выйду на свободу"- будет и мне СЧАСТЬЕ. ❤️Я РЯДЫШКОМ С ВАМИ. ❤С ЛЮБОВЬЮ К ЭТОМУ МИРУ. #ЛамаСафоноваЖиви #СмертельнаяСхватка #БитваЗаЖизнь #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НебомЗащищенная #3/4стадииНеприговор #НеНаТуНапал #АДЕНОКАРЦИНОМА #обширныйРАК #МЕТОСТАЗЫвлимфоузлах #ЛамаСафоноваПобедит #ВернусьЧегоБыЭтоНеСтоило #СпасибоЗаЛюбовь #дерусьСколькоЕстьСил #Москва #СомноюВераЛюдиБог #lamamusic.RU СПАСИБО ТЕМ КТО НЕ БРОСАЕТ. ❤ Сбербанк: 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк- 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA)
Певица также поблагодарила поклонников за поддержку и теплые слова, которые ей так необходимы в столь сложный период.