Больная раком Лама Сафонова была госпитализирована

 

Фото: instagram.com

Певица Лама Сафонова, известная под псевдонимом LAMA, продолжает бороться со смертельной болезнью. На днях девушка была госпитализирована в одну из столичных клиник. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, о чем она рассказала в своем Инстаграме.

Певица LAMA уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. О том, как проходит лечение, Лама Сафонова рассказывает подписчиками в своем Инстаграме.

На днях она сообщила, что попала в больницу с сильнейшими болями. Врачи подозревали перитонит, но диагноз не подтвердился. Медикам удалось стабилизировать состояние артистки, и она сообщила подписчикам, что ей уже немного лучше.

Реклама

«Сегодня наступил первый день без температуры. Есть положительная динамика. Буду начинать вставать. Через немогу. Переоделась, перелегла на другую сторону (типа, смена обстановки).

Понимаю, что я здесь «подзастряла» ни на один день (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала Лама Сафонова в соцсети.

Соскучилась. С огромной любовью К ВАМ ❤️ Я и Ждун. Сидим, ждём, мечтаем, ну когда же домой....... Слегка всхуднула, начала обзаводиться шерстью на голове, маленькими шажочками залатываю раны к продолжению лучевой. А в голове, а в голове- столько всякого интересного и прекрасного 🙏 Так хочу всё воплотить! А пока- в минуты без боли- только положительные эмоции и мысли о хорошем-насколько это позволяют больничные стены. Из окна моей палаты виден Дом Моды Славы Зайцева, где я так часто бывала. Олимпийский. Прекрасная церковь. Часто во двор, на спец.площадку садится мед.вертолёт, кого-то доставляя для помощи.. Шумит огромный и любимый мегаполис! Жизнь! как только "выйду на свободу"- будет и мне СЧАСТЬЕ. ❤️Я РЯДЫШКОМ С ВАМИ. ❤С ЛЮБОВЬЮ К ЭТОМУ МИРУ. #ЛамаСафоноваЖиви #СмертельнаяСхватка #БитваЗаЖизнь #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НебомЗащищенная #3/4стадииНеприговор #НеНаТуНапал #АДЕНОКАРЦИНОМА #обширныйРАК #МЕТОСТАЗЫвлимфоузлах #ЛамаСафоноваПобедит #ВернусьЧегоБыЭтоНеСтоило #СпасибоЗаЛюбовь #дерусьСколькоЕстьСил #Москва #СомноюВераЛюдиБог #lamamusic.RU СПАСИБО ТЕМ КТО НЕ БРОСАЕТ. ❤ Сбербанк: 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк- 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA)

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)👄 (@lamasafonova)

Певица также поблагодарила поклонников за поддержку и теплые слова, которые ей так необходимы в столь сложный период.


Еще по этой теме
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин откровенно рассказал о рецидиве рака

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин откровенно рассказал о рецидиве рака

ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака

ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака

Болеющий раком Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии

Болеющий раком Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Дом
Дом, Gauja, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео Wo&Men

Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Погода: с так называемым летом еще не прощаемся Новости

Погода: с так называемым летом еще не прощаемся

Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали глупых клиенток Wo&Men

Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали глупых клиенток

Лучше их не злить! Пять самых подлых девушек по знаку Зодиака Wo&Men

Лучше их не злить! Пять самых подлых девушек по знаку Зодиака

Российские исполнители

Заболевания

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 