Больная раком Лама Сафонова была госпитализирована

Певица Лама Сафонова, известная под псевдонимом LAMA, продолжает бороться со смертельной болезнью. На днях девушка была госпитализирована в одну из столичных клиник. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, о чем она рассказала в своем Инстаграме.

Певица LAMA уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. О том, как проходит лечение, Лама Сафонова рассказывает подписчиками в своем Инстаграме.

На днях она сообщила, что попала в больницу с сильнейшими болями. Врачи подозревали перитонит, но диагноз не подтвердился. Медикам удалось стабилизировать состояние артистки, и она сообщила подписчикам, что ей уже немного лучше.

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«Сегодня наступил первый день без температуры. Есть положительная динамика. Буду начинать вставать. Через немогу. Переоделась, перелегла на другую сторону (типа, смена обстановки).

Понимаю, что я здесь «подзастряла» ни на один день (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала Лама Сафонова в соцсети.

Певица также поблагодарила поклонников за поддержку и теплые слова, которые ей так необходимы в столь сложный период.







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