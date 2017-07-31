СМИ: Андрей Малахов уходит с Первого канала

СМИ узнали, что постоянный ведущий «Первого канала» Андрей Малахов решил перейти на ВГТРК. По информации журналистов конкуренты Константина Эрнста смогли перекупить шоумена, и теперь его студию в Останкино, где Малахов работал еще со времен «Большой стирки», занял Дмитрий Шепелев с передачей «На самом деле».

«Учитывая, что Первый постоянно проигрывает России-1 по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и Главкино - тяжело Константину Львовичу наверное», - написал журналист Егор Максимов, первый и сообщивший сенсационную новость об уходе Малахова в Twitter.

Пользователи Сети принялись иронизировать о том, что произошедший 10 лет назад аналогичный эпизод с Максимом Галкиным, ушедшим с «Первого» на «Россию 1», ничему не научил Малахова.

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