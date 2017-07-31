Звезда «Брата-2» разбилась на квадроцикле в Подмосковье

 

Фото: Кадр из фильма

Актер Алексей Гришин разбился в ДТП в Пушкинском районе Подмосковья. Артист получил серьезные травмы, катаясь с другом на квадроцикле, сообщает Telegram-канал Mash. В настоящее время актер находится в больнице. Его друг от полученных ранений скончался на месте.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Гришин попал в ДТП в деревне Луговая Пушкинского района Московской области.

По данным полиции, 30 июля Гришин катался на квадроцикле, когда тот внезапно опрокинулся.

Водитель транспортного средства от полученных травм скончался в больнице.

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Гришина госпитализировали. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Гришин известен ролью бортпроводника самолета в культовом фильме «Брат-2», в финальной сцене «Мальчик, водочки нам принеси!».

Впоследствии актер снимался в фильмах «Ландыш серебристый» и «У каждого свое кино», а также в десятках сериалов, в том числе «Есенин» и «Метод Фрейда».

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