Страшная сила! 55-летняя Роза Сябитова превратилась в сексуальную Медузу Горгону

В первый день августа Роза Сябитова немало удивила фолловеров своего Инстаграма, выложив снимок из новой фотосессии. На свежем кадре ведущая шоу «Давай поженимся!» предстала в образе Медузы Горгоны и заявила, что на самом деле это ее альтер-эго.

Роза Сябитова приняла участие в довольно провокационной съемке. Самая знаменитая сваха страны перевоплотилась в героиню греческих мифов Медузу Горгону.

Для этой фотосессии ведущая Первого канала примерила невероятно сексуальный алый кожаный корсет, подчеркнувший ее выдающиеся формы.

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«Не будите во мне Медузу Горгону», — напоминаю я всем. Не люблю себя такой, но если она просыпается, становится страшно. Стилист Иван Суховицкий, смог ее пробудить во мне для своей фотосессии.

Страшна, но так притягательна и красива (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)», — написала Сябитова.

Подписчики сочли этот кадр очень эффектным, однако отметили, что в своем обычном амплуа ведущая «Давай поженимся!» им нравится гораздо больше:

«С нашей обаятельной Розой ничего общего!», «В жизни вы интереснее, есть изюминка, а так очередная фотошопная картинка».

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