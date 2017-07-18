СМИ назвали претендента на место Андрея Малахова в «Пусть говорят»

По мнению главного редактора агентства «Р-Спорт» Василия Конова, новым ведущим телешоу «Пусть говорят» на «Первом канале» может стать герой вирусного видео, красноярский журналист Александр Смолов. Не так давно он прославился после публикации на YouTube фрагмета утренней передачи местного телеканала ТВК, где телеведущий критикует депутатов местного Заксобрания.

По информации источников российского издания Dni.ru, продюсеры «Первого канала» действительно рассматривают кандидатуру Смолова.

Реклама

«Кастинги продолжаются – определиться с новым лицом «Пусть говорят» надо до конца недели.

Пробовали и ведущего из Красноярска Александра Смолова, который прославился тем, что в прямом эфире высмеял местных депутатов, решивших поднять себе зарплату...» - отметил неназванный источник.

Ребята, все нормально) #александрсмол#давайтепочестному#новоеутро#твк A post shared by Александр Смол (@futurama1010) on Jul 17, 2017 at 11:16pm PDT

Отметим, что накануне Александр Смолов рассказал в своем Instagram о том, что дал интервью «Первому каналу».

Еще по этой теме