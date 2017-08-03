Малахов намекнул в Instagram, кто виноват в его уходе с «Первого канала»

Известный телеведущий Андрей Малахов намекнул в своем Instagram, почему он уходит с «Первого канала».
Пользователи Сети обратили внимание на то, что знаменитость создал в соцсети «историю» - особую публикацию, исчезающую через 24 часа после обнародования.
В кадре запечатлен фрагмент статьи из газеты «Ведомости» за 1 августа, где говорится о том, что руководителю следует предотвращать выгорание сотрудников и улучшать настрой коллектива.
При этом Малахов сделал приписку: «Босс-молокосос».
Фото: Скриншот Instagram
Подписчики Малахова сошлись во мнении, что ведущий «Пусть говорят» намекает на новое руководство шоу, с которым, предположительно, телеведущий не смог сработаться.
Кроме того, накануне «серьезную беседу» с Малаховым провел известный певец Филипп Киркоров. По некоторым данным, разговор состоялся в отеле на курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Артист выложил совместный снимок с телеведущим в соцсети.
«Приехал к другу на очень серьезный разговор», – подписал изображение Киркоров, не раскрыв деталей беседы.
Комментаторы предположили, что Киркоров мог обсудить с Малаховым уход последнего с «Первого канала» и выразили надежду на то, что певец смог отговорить ведущего «Пусть говорят» совершать этот поступок.Еще по этой теме