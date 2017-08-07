Интересное положение: стало известно, почему Андрей Малахов уходит с Первого канала

Андрей Малахов с женой
 

Андрей Малахов с женой. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На днях слухи о том, что 45-летний бессменный ведущий шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов покидает не только свой пост, но и Первый канал, взбудоражили Рунет. Утром 7 августа источники, близкие к Малахову и его супруге, наконец раскрыли истинную причину происходящего.

В Рунете не стихает бурное обсуждение новости о том, что Андрей Малахов покидает Первый канал и ток-шоу «Пусть говорят».

В качестве причин такого решения телеведущего назывались разные обстоятельства, но на днях инсайдеры портала Elle.ru наконец пролили свет на происходящее.

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Дело в том, что супруга Малахова, бренд-директор и издатель Elle в России Наталья Шкулева, ждет ребенка.

Андрей собрался в декретный отпуск, но не нашел взаимопонимания у продюсеров «Пусть говорят» и в итоге ушел после 25 лет работы на канале.

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Сами супруги пока никак не комментируют информацию о предстоящем пополнении в семье.

Но, судя по опубликованным порталом Elle.ru снимкам счастливой пары, Наталья станет мамой в этом году.



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