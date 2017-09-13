Собчак поддержала Урганта жесткой шуткой над Владимиром Соловьевым

На днях Иван Ургант экспромтом пошутил в своей передаче «Вечерний Ургант» про соловьиный помет, а шутку на свой счет принял телеведущий Владимир Соловьев и не замедлил ответить коллеге. И пока интернет-пользователи ждут следующего выпада со стороны Урганта, его близкая подруга Ксения Собчак решила вступить в конфликт.

Гостьей одного из последних выпусков шоу «Вечерний Ургант» стала Ирена Понарошку, которая преподнесла Ивану Урганту своеобразный подарок — крем для лица с соловьиным пометом.

Телеведущий, узнав состав продукта, пошутил, что «это хорошее название для шоу на канале «Россия».

Интернет-пользователи быстро догадались, на что намекал Ургант, и оценили его саркастическую импровизацию. Ведущий программы «Воскресный вечер» Владимир Соловьев, принявший шутку на свой счет, поспешил ответить на ироничные слова коллеги.

«Я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в «Миротворец» («черный список» Украины, — прим. ред.). Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил журналист.

В Сети уже ходят слухи, что Ургант готовит новый выпад в ответ Соловьеву. Однако пока этого не произошло, в конфликт вмешалась Ксения Собчак.

Знаменитость опубликовала в Инстаграме красноречивый снимок: на фото книга Соловьева расположилась над произведением Ники Белоцерковской под названием «В рот круглый год».

«Не только у платьев, у книг тоже бывает #идеальнаясовместимость!!!! Читайте книгу «В Рот круглый Год», и смотрите программы В.Соловьева!!!»

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.) — подписала кадр Собчак.

Не только у платьев ,у книг тоже бывает #идеальнаясовместимость !!!! Читайте книгу "В Рот круглый Год" ,и смотрите программы В.Соловьева !!! 😂😂😂 😉😉 A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 13, 2017 at 10:09am PDT

Фолловеры Ксении разделились в своем мнении: одни решили, что телеведущая поступила невоспитанно, и предупредили, что Соловьев не станет игнорировать ее слова.

Другие же подписчики похвалили Собчак за чувство юмора. А вот объект насмешек Ксении пока никак не отреагировал.



