Собчак поддержала Урганта жесткой шуткой над Владимиром Соловьевым

Не только у платьев ,у книг тоже бывает #идеальнаясовместимость !!!! Читайте книгу "В Рот круглый Год" ,и смотрите программы В.Соловьева !!! 😂😂😂 😉😉

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 13, 2017 at 10:09am PDT