Первый канал со скандалом закрыл передачу «Жди меня»

Очередной скандал, связанный с закрытием проекта, набирает обороты на «Первом канале». На этот раз неприятная ситуация произошла с программой «Жди меня».

Российский портал Dni.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет о том, что новый коллектив, набранный компанией после увольнения создателя «Жди меня» Сергея Кушнерева, поссорился с ведущим Александром Галибиным и уволил его, не поставив никого в известность об этом, тогда как новый ведущий полностью устраивал руководство «Первого», и Галибина попытались вернуть, что отказалась делать компания «ВИD».

В итоге производитель и канал не сошлись во мнениях.

Так, телекомпания предлагала «Первому» оставить на месте ведущей Ксению Алферову, сделав ее соведущей актера Сергея Жигунова или его коллеги Андрея Соколова, но в результате так и не удалось достичь консенсуса, и теперь «Жди меня» будет выходить на «России 1».

Как сообщалось ранее, в новом сезоне «Первый канал» отметился глобальной перестановкой кадров и сменой передач.

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Ведущими проекта в разное время были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Телепередача посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей.