В сети узнали о выступлении Табакова в театре на обезболивающем

Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем «Чайка» в Москве, ему предложили отменить спектакль, но актер решил выйти на сцену после укола обезболивающего. В итоге спектакль начался с опозданием.

«Зрители столичной «Табакерки» не знают, но вчера Олег Павлович Табаков играл перед ними на уколах. Ему стало плохо прямо перед выходом на сцену. У Табакова был сильный приступ боли», - сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-аккаунт Mash.

В сообщении также говорится, что Олегу Павловичу вызывали скорую помощь и предложили вовсе отменить спектакль, но он не согласился. Худрук театра потребовал укол обезболивающего и сказал, что отыграет. Первый звонок на спектакль прозвенел в 19.20, с опозданием в 20 минут.

Олег Табаков - советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988), лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Художественный руководитель МХТ имени Чехова. Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»).