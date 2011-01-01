Елена Захарова впервые рассказала о том, как пережила смерть 8-месячной дочери

На днях 41-летняя Елена Захарова появилась в эфире программы «Слово», выходящей на телеканале «Спас». В откровенной беседе с ведущим Антоном Куриловичем актриса рассказала не только о своем отношении к вере в Бога, но и том, как справилась с внезапной смертью маленькой дочери.

В 2011 году Елена Захарова пережила страшную трагедию — из-за острой вирусной инфекции из жизни ушла ее 8-месячная дочь Анна-Мария. С того момента актриса крайне редко затрагивает эту болезненную тему, однако на днях все же сделала исключение для программы «Слово» на телеканале «Спас».

Ведущий программы и давний знакомый Елены Антон Курилович деликатно поинтересовался у актрисы, как ей удалось пережить этот сложный период в жизни.

Захарова призналась, что справится с потерей маленькой дочери ей особенно помогла вера в Бога:

«Именно вера меня спасла. Конечно же, еще родители, близкие. Но вера в Бога и в то, что когда-нибудь все будут вместе, если так можно сказать, помогла мне больше всего».

По словам Захаровой, после смерти малышки она стала прихожанкой храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, батюшка которого, отец Алексей, смог найти для нее нужные слова и рассказал, как жить дальше.

Священник также посоветовал актрисе чаще исповедоваться и причащаться — это и помогло актрисе пережить трагедию и не замкнуться в себе.



