Нагиев прокомментировал информацию об уходе с Первого канала

«Поскольку аудитория интернета на редкость простодушна, давайте я продолжу. Скажу, что я завел аквариумных рыбок и ухожу в декрет по уходу за ними», — сказал он.

Ведущий добавил, что на Первом канале у него все хорошо.

В субботу, 16 сентября, Нагиев заявил на программе «Голос», что уйдет в отпуск из-за нервов.

«Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой», — объявил он.

В конце августа Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов. Он перешел на «Россию 1», где начал вести ток-шоу «Прямой эфир». Первый выпуск вышел 28 августа.

Дмитрий Нагиев известен по сериалам «Осторожно, модерн!», «Мастер и Маргарита» и «Физрук». В начале 2000-х годов он вел телепередачу «Окна» на телеканале СТС.