Вышел трейлер нового «Физрука» – с Сухоруковым в роли отца Нагиева

Канал ТНТ показал трейлер четвертого, финального сезона популярного сериала «Физрук». Который на этот раз, несомненно, прославится появлением на экране 65-летнего Виктора Сухорукова, сыгравшего Эрнеста Шиловского, отца Олега Фомина, персонажа Дмитрия Нагиева.

Новый сезон народного шоу будет посвящен попыткам Фомы спасти театр папы в Железногорске от краха. Поскольку подлецы-чиновники задумали здание недоходного учреждения снести, а на его месте построить торговый центр.

Разумеется, бороться с беспределом герой будет свойственными и понятными ему специфическими методами - встречным беспределом. О чем минутный ролик, в общем-то, дает более чем исчерпывающее представление.