На Первом канале объяснили, почему из эфира пропал Владимир Познер

Телезрители обратили внимание на тот факт, что в новом сезоне из эфира российского Первого канала, помимо прочих, пропала программа Владимира Познера.

Спустя некоторое время представители главного канала страны объяснили, что отсутствие Владимира Познера в сентябрьских эфирах связано с тем, что сейчас телеведущий задействован в документальном цикле путешествий по Скандинавии.

«Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернется в эфир по окончании съемок, в октябре», - цитирует «Газета.ru» источник в пресс-службе канала.

Как сообщалось ранее, в конце лета на «Первом канале» произошли глобальные перемены: с канала ушел Андрей Малахов, Александр Олешко, Тимур Кизяков, также было объявлено о закрытии программы Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».