Экс-супруга Вадима Казаченко устроила истерику в эфире телешоу

36-летняя Ольга Казаченко стала героиней очередного эпизода ток-шоу «Пусть говорят» и не только заявила, что новый брак ее экс-мужа, 54-летнего Вадима Казаченко, был признан недействительным, поскольку с Ольгой певец еще не развелся, но и очень эмоционально отреагировала на критику гостей телестудии.

Скандал вокруг исполнителя хита «Больно мне, больно» Вадима Казаченко по-прежнему не утихает. Не так давно стало известно, что певец женился на своем директоре Ирине Аманти, хотя Ольга Казаченко, которая все это время была супругой музыканта и родила ему сына Филиппа, была, разумеется, против этого брака и называла Казаченко двоеженцем.

На днях Ольга пришла в студию шоу «Пусть говорят», где рассказала, как сейчас складываются ее отношения с Вадимом.

Бывшая возлюбленная певца заявила о том, что адвокатам Екатерине Гордон и Юлии Юдиной удалось доказать, что ее брак с певцом — официальный и действителен до сих пор.

Кроме того, Ольга сообщила, что Вадим по-прежнему отказывается признавать их общего сына и ни разу за полгода не видел ребенка.

Все это девушка рассказывала, постоянно срываясь на крик, и еле сдерживала рыдания. Особенно эмоционально Казаченко отнеслась к словам одного из гостей в студии, обвинившего ее в злонамеренном вмешательстве в отношения музыканта и его директора.

«Не надо опошлять, я не лезла ни в какую семью!» — воскликнула Ольга.

Мама девушки Наталья Мартынова, пришедшая поддержать дочь, призналась, что изначально отговаривала дочь выходить замуж за Вадима Казаченко:

«Мы — нормальная московская семья. Я дала своим детям все: машины, квартиры. Неужели это ее мечта — престарелый «сбитый летчик»?».

В финале шоу его ведущий Дмитрий Борисов спросил Ольгу, готова ли она дать Вадиму развод, и экс-супруга знаменитости отрезала, что муж должен сам к ней прийти по этому делу, при этом она не хочет и не будет мирно с ним общаться.