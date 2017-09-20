Александр Васильев показал личные фото, которые никто и никогда еще не видел

58-летний историк моды и телеведущий Александр Васильев регулярно демонстрирует своим подписчицам в Инстаграме интересные находки, обнаруженные им на европейских блошиных рынках, или же экспонаты собственной коллекции. Но на этот раз он решил поделиться более личным и опубликовал свои старые фотографии.

Разбирая на днях старые альбомы, Александр Васильев наткнулся на фотографии, которые никогда и никому не показывал.

Решив, что время пришло, историк моды опубликовал их на страницах своего Инстаграма.

«Буду время от времени выкладывать. Это фотосессия 1987 года. Листайте!» — подписал он черно-белые фотографии.

На снимках Васильев запечатлен в возрасте 29 лет. Длинные волосы и модельная внешность — ведущего «Модного приговора» не узнать. Фолловеры Александра — люди интеллигентные и не позволяют себе писать гадости в адрес публичного человека.