Градский нецензурно выругался после выступления одного из участников шоу «Голос»

Член жюри популярного вокального шоу «Голос» музыкант Александр Градский нецензурно выругался в эфире Первого канала, оценивая выбор композиции одного из конкурсантов на слепом прослушивании. Матерные высказывания Градского были оперативно «запиканы».

Гнев одного из самых авторитетных членов жюри вызвала композиция Макса Барских «Туманы» в исполнении Вадима Белоглазова, к которому никто из наставников не повернулся.

«Тебе что, правда это нравится? Скажи мне честно: «Александр Борисович, я вот утром просыпаюсь и не могу без такой музыки, Я обожаю эту музыку, это лучшее, что есть в мире!

Моцарт ваш — ***** какая-то, Чайковский — вообще *****, Beatles слушать нельзя, Пелагею нельзя, про Градского я вообще молчу!», - возмущенно осведомился мэтр российской эстрады у молодого исполнителя.

В итоге смутившийся конкурсант признался, что не поклонник творчества Барских. Отметим, что молодой человек не прошел в следующий тур.