Взбешенная Гузеева накричала на одну из невест в шоу «Давай поженимся»

По словам одной из участниц популярного шоу «Давай поженимся» в новом интервью, 58-летняя Лариса Гузеева не смогла сдержать эмоций и чуть не ударила девушку во время съемок. Ведущая раскричалась на свою гостью из-за ее провокационных высказываний.

Не секрет, что в шоу «Давай поженимся» и других подобных рейтинговых передачах в цене необычные образы и странные реплики. Ведущих проекта Ларису Гузееву, Розу Сябитову и Василису Володину сложно удивить и задеть, однако недавнее появление в студии шоу юной тамбовчанки Олеси Павловой — возможно, слишком привередливой в выборе жениха — вывело Ларису из себя.

«Когда мы с мамой обсуждали женихов, она мне посоветовала выбрать третьего, которому 33 года. Я говорю: «Мам, что я буду с ним делать, я в Чернобыль собралась ехать на экскурсию, он разве со мной поедет, он же старый!», — цитирует девушку портал Lifetambov.ru.

— И тут Гузеева начала орать на меня: «Какой Чернобыль! Да ты обалдела, ты дура безмозглая?! Ты же не рожала, ты понимаешь, что ты оттуда с хвостом вернешься!».

Я была готова к тому, что она встанет и ударит меня лбом об стол. Мама вжалась в кресло, в зале тишина мертвая...».

Поклонники уже обсуждают в соцсетях, в чем же причины такой эмоциональной реакции Ларисы Гузеевой.

Интернет-пользователи надеются, что в кругу семьи у звезды все в порядке и никакие личные проблемы не спровоцировали этот ее выпад в сторону гостьи шоу «Давай поженимся».