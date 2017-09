В США телеведущая начала рожать в прямом эфире

Перед ответом Паскарелла неловко хихикнула. Никто из присутствовавших в студии не заподозрил неладного, тогда как на самом деле у находившейся на восьмом месяце беременности ведущей именно в этот момент отошли воды.

В итоге женщина умудрилась довести до конца выпуск новостей, а после окончания эфира попросила отвезти ее в больницу. Женщину сопроводил исполнительный продюсер программы и другие коллеги, а в клинике встретил супруг. Паскаелла благополучно родила сына.

Congrats @Natalie4NY! She gave birth to a boy today -- after her water broke during a News 4 newscast. https://t.co/RqxqQcgCHe pic.twitter.com/OIjNChHxuh— NBC New York (@NBCNewYork) 28 сентября 2017 г.