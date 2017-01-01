В США телеведущая начала рожать в прямом эфире

В США у телеведущей новостной программы News 4 на NBC Натали Паскареллы в прямом эфире начались роды. Это произошло в тот момент, когда журналистке задали вопрос по поводу нововведения Twitter - соцсеть планирует увеличить лимит символов в сообщениях со 140 до 280.

Перед ответом Паскарелла неловко хихикнула. Никто из присутствовавших в студии не заподозрил неладного, тогда как на самом деле у находившейся на восьмом месяце беременности ведущей именно в этот момент отошли воды.

В итоге женщина умудрилась довести до конца выпуск новостей, а после окончания эфира попросила отвезти ее в больницу. Женщину сопроводил исполнительный продюсер программы и другие коллеги, а в клинике встретил супруг. Паскаелла благополучно родила сына.