ВИДЕО: Диана Шурыгина устроила отвязный девичник с мамой и подругами

Совсем скоро 18-летняя Диана Шурыгина выйдет замуж за 29-летнего оператора Андрея Шлягина. На днях девушка пригласила подруг и маму на девичник, который организовала сразу в нескольких барах и ночных клубах столицы.

1 октября в эфир телеканала НТВ вышел специальный эпизод шоу «Новые русские сенсации», посвященный личной жизни Дианы Шурыгиной.

Девушка не только рассказала о чувствах к жениху Андрею Шлягину, но и показала, как умеет веселиться — она пригласила телеоператора на свой девичник, прошедший сразу в нескольких барах в центре Москвы.

Любопытно, что зажигать с Дианой отправилась и ее 33-летняя мама Наталья — она ни в чем не отказывала ни себе, ни дочке.

Компания всю ночь каталась по столице на лимузине, и юная невеста осталась очень довольной праздником.