СМИ: Юрий Дудь может заменить Владимира Познера на «Первом канале»

Недавние кадровые перестановки на главном телеканале России наделали много шума: произошла смена ведущих многих передач, а некоторые шоу и вовсе закрылись. Как утверждают отечественные СМИ, перемены еще не закончились и затронут также Владимира Познера. По слухам, Константин Эрнст рассматривает на место легендарного телеведущего Юрия Дудя.

Не успели еще «отгреметь» новости об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» и назначениях Дмитрия Борисова, Максима Галкина и Юлии Меньшовой на места ведущих в «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», как в СМИ просочилась новая информация.

Согласно данным, появившимся в некоторых Телеграм-каналах, Константин Эрнст всерьез рассматривает кандидатуру молодого журналиста Юрия Дудя на место Владимира Познера.

В чем причина такого решения, пока неясно (впрочем, возможно, это лишь слухи), но интернет-пользователи уже строят свои догадки. Многие считают, что Дудь более интересен молодому поколению, чем Познер.

К тому же влогер ничуть не уступает ему в таланте и благодаря своему YouTube-каналу «вДудь» зарекомендовал себя как опытный интервьюер.

Юрий приглашает на свое шоу бизнесменов, политиков и деятелей искусства. В качестве гостей уже побывали Алексей Навальный, рэпер Гнойный, Олег Тиньков, Владимир Жириновский, Александр Паль и многие другие.

К слову, недавно Юрий в интервью Ивану Урганту признался, что многие каналы уже неоднократно предлагали ему место в штате, но влогера не устроила заработная плата.

Ни Юрий Дудь, ни Владимир Познер, ни руководство «Первого канала» слухи пока не подтвердили.





