Лариса Гузеева запретила невесте сына делать аборт

Не так давно стало известно, что 25-летний сын Ларисы Гузеевой Георгий Толордава сделал предложение своей возлюбленной Анне. В новом выпуске программы «Давай поженимся!» 58-летняя ведущая призналась, что мечтает о внуках, и сообщила, что запретила будущей невестке задумываться о прекращении беременности.

Лариса Гузеева уже давно не скрывает, что с избранницей своего единственного сына Георгия Анной она находится в прекрасных отношениях.

Ведущей популярного шоу «Давай поженимся!» особенно нравится, что девушка неброско одевается и часто помогает будущей свекрови по хозяйству.

Именно поэтому Лариса была только рада, что Георгий наконец сделал Анне предложение.

В очередном выпуске программы «Давай поженимся!» Лариса призналась, что мечтает о внуках. Более того, Гузеева предупредила Анну, чтобы та ни в коем случае не думала о прерывании беременности.

«Я вообще-то свекровь уже семь лет, просто никому не рассказывала... Сын уже сделал ей предложение. Вот я сказала девушке своего сына: Анька, аборт делать не дам — будешь рожать! Поэтому я готова к этому...» — заявила Лариса.

Интересно, как к такому запрету отнеслась сама девушка?



