Юлия Меньшова выгнала Богдана Титомира из студии шоу «Сегодня вечером»

На днях очередной эпизод ток-шоу «Сегодня вечером» едва не закончился грандиозным скандалом. 48-летняя ведущая проекта Юлия Меньшова еле сдерживалась, чтобы не раскричаться на 50-летнего Богдана Титомира, ставшего гостем в студии.

Субботний выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен звездам отечественной эстрады, чей расцвет пришелся на девяностые. Как заметили многие зрители, тон второй части передачи задал Богдан Титомир.

Певец разошелся настолько, что ведущая шоу Юлия Меньшова была вынуждена попросить его покинуть студию.

Певец, одетый в кислотно-салатовые штаны и блестящую куртку, решил посплетничать с Юлией и ее соведущим Максимом Галкиным.

Он рассказал, как, по его мнению, его коллега Лика Стар в свое время стала популярной:

«Она меняла продюсеров, кавалеров, диджеев... Выбирала — с этим пофлиртовала, из этого все выжала. Это чисто биовласть. Поехала пчела-мать создавать свой улей, подрубила нормального шершня и сейчас у нее все в порядке, все работает».

Титомир постоянно перебивал Меньшову, и в итоге она, хлопнув ладонью по столу, попросила его успокоиться. Тот заметил, что ведущая похожа на строгую учительницу.

«Мне кажется, нужно отпустить Богдана», — отрезала Меньшова.

Напомним, пока вместо комплиментов Юлии интернет-пользователи постоянно ее критикуют, однако после этого выпуска «Сегодня вечером» многие встали на сторону ведущей.



