Неподражаемые Comedy Woman снова выступят в Риге

24 ноября в концертном комплексе «Арена Рига» состоится грандиозный концерт юмористического шоу Comedy Woman. В этом году самые острые на язык представительницы российского шоу-бизнеса посетят латвийскую столицу в компании шоумена и юмориста Александра Гудкова, представив рижской публике еще больше искрометных шуток и ярких номеров.

Уже на протяжении 11 лет шоу Comedy Woman является воплощением женского остроумия: тысячи искрометных шуток, сотни сыгранных персонажей и столько же обыгранных образов, не один десяток казусных моментов, а также бесчисленное количество улыбок зрителей и хорошего настроения, которое невозможно измерить.

В этом году представительницы прекрасного пола-участницы одного из самых рейтинговых российских юмористических шоу приедут к латвийскому зрителю не одни, а со своим коллегой по сцене – знатным представителем мира юмора – Александром Гудковым.

Стоит ли говорить о том, что полный состав шоу Comedy Woman априори подразумевает нескучный вечер и львиную долю как легкого, так и интеллектуального юмора?!

В Comedy Woman центральной темой для шуток становится жизнь во всех ее проявлениях: положительных, а порой нелепых, доходящих до абсурда.

Участницы шоу шутят о себе и других женщинах: красивых и не очень, «на любителя» и остальных.

Смеются над модными новинками, размером груди, богатством внутреннего мира или его отсутствием.

24 ноября в Арена Рига «золотой состав» Comedy Woman: эксцентричная Екатерина Варнава, «гопница» Мария Кравченко, «русская баба» Татьяна Морозова, простодушная Наденька Сысоева, бойкая Екатерина Скулкина, категоричная Наталья Еприкян, голосистая Надежда Ангарская и, конечно, незаменимый Александр Гудков, ведущий Олег Верещагин и участник миниатюр Евгений Бороденко будут шутить как всегда легко, изящно, непринужденно, с щепоткой самоиронии и сарказма!

Одним словом, будет ярко, феерично, изящно и очень смешно.

Билеты в кассах Biļešu serviss и www.bilesuserviss.lv.