Максакова объяснила, почему не забрала детей у «заказавшего» ее мужа Тюрина

После того, как в СМИ появились новости о том, что генпрокуратура Украины считает заказчиком убийства Дениса Вороненкова Владимира Тюрина, многие с нетерпением ждали комментариев от 40-летней Марии Максаковой. 10 октября оперная дива ответила на все вопросы в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства Дениса Вороненкова, которое произошло весной этого года в Киеве, является бывший гражданский муж Марии Максаковой, криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Оперная дива очень быстро прокомментировала эту новость и заявила, что с самого начала догадывалась о роли экс-возлюбленного.

В новом выпуске ток-шоу «Андрей Малахов.

Прямой эфир» Мария ответила на вопрос Стаса Садальского.

«Вы утверждаете здесь, что Владимир Тюрин — исчадие ада, почему вы тогда не просите, чтобы у него забрали ваших детей?».

Максакова в ответ на это заявила, что три года просит вернуть ей старших детей: Илью и Людмилу.

«Либо они будут жить со мной, либо они будут жить с ним», — ответила оперная дива актеру.

Позднее в интервью одному из украинских порталов певица объяснила: «Нужно, чтобы они сами выразили нежелание жить с ним либо, в случае привлечения Тюрина к ответственности, у меня появится возможность забрать детей к себе».

При этом Мария в очередной раз отметила, что из-за воспитания Владимира дети практически не развиваются.



