В Риге состоится Riga Stand Up с участием комиков Санкт-Петербурга

Стендап – наиболее актуальное и быстро развивающееся направление юмора на пост-совестком пространстве. Многие до сих пор считают, что стендап - это экзотическое явление для наших широт и увидеть профессиональных стендаперов латвийцы могут, разве что, на российских телеканалах, Ютубе и на большом концерте Павла Воли в Арена Рига.

Между тем, проекту Riga Stand Up исполнилось уже полтора года. С февраля 2016-го состоялось 7 больших отчётных концертов Riga Stand Up, 4 юмористических соревнования Riga Comedy Battle, где латвийские комики боролись за ценные призы, а также более 50 «открытых микрофонов», в которых мог принять участие любой желающий и где артисты проверяли свой новый материал. В общей сложности, в проекте уже приняло участие более 50 стендап-комиков из Риги, Елгавы, Даугавпилса, Вентспилса, Вильнюса, Минска, Киева, Одессы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ташкента. Концерты и открытые микрофоны посетило около 3000 рижан и гостей столицы. Проект заработал известность и признание как в Латвии, так и за рубежом.

Как заявляют создатели и руководители Riga Stand Up – главной целью проекта является развитие направления стендап в Прибалтике, а также популяризация Риги как современного города с развитой культурой отдыха и развлечений. Приоритетом является создание открытой площадки для местных артистов, где они могут расти, прогрессировать и экспериментировать в своём творчестве.В каждом большом концерте неизменно принимают участие местные представители, которые уже совершенно не теряются на фоне зарубежных гостей.

Ещё один важнейший фактор – регулярность. Каждую неделю организаторы проводят в Риге бесплатные Открытые микрофоны, где каждый может попробовать себя на сцене. Раз в 2 месяца проводится большой концерт, а такжебилингвальный чемпионат Латвии по юмору - Riga Comedy Battle с ценными призами для победителей.

Проект постоянно развивается и расширяется. Riga Stand Up уже давно выбрался за пределы латвийской столицы и успел порадовать качественным юмором жителей Вентспилса, Юрмалы, Даугавпилса, Нарвы и даже Санкт-Петербурга. В культурной столице России, в мае, состоялся международный стендап-фестиваль, где среди более 400 участников было и четверо рижан. Именно там была достигнута договорённость о большом концерте питерских стендаперов в Риге.

В концерте 20-го октября примут участие 6 опытнейших юмористов из Санкт-Петербурга, в том числе специальный гость – Антон Борисов, участник телепроектов «Ленинградский stand-up», «Stand Up Petersburg», «Убойная Лига», «Comedy Баттл», «Смех без правил», «Большая разница». Со своими лучшими программами выступят и несколько латвийских комиков.