Охотники за миллионами и африканские интриги: в Латвии покажут сериал «Отель Элеон»

«Игра престолов» по-русски, охотники за миллионами, сербские страсти и африканские интриги – в премьере комедийного сериала «Отель Элеон» ЭКШНометр зашкаливает! Теперь на смену придирчивым клиентам ресторана «Victor» пришли сумасшедшие постояльцы отеля, горничные-каратистки и олигархи-гангстеры. С 6 ноября смотрите на канале 3+!

Шеф-повар Виктор Баринов ушел на пенсию, а Элеонора Андреевна встретила мужчину своей мечты – на этом закончился обожаемый зрителями канала 3+ сериал «Кухня». Но жизнь продолжается:

Михаил Джекович по-прежнему отвечает за порядок в «Элеоне», шеф-поваром ресторана Victor назначили Сеню, а Настя получает неожиданное повышение, что совсем не радует Костю.

Исполнительница роли Насти, Ольга Кузьмина приоткрывает секрет: «Если раньше работа была объединяющим звеном, то теперь Настю и Костю ждут серьезные испытания, я бы сказала жесткие. Прочитав сценарий первых серий, я даже подумала: ничего себе, чем же тогда все закончится?

Мне самой интересно, что получится, ведь хорошо знакомая история обретает новое звучание – таких ситуаций, в которые попадают наши герои, точно не было».

Меняются должности, обстоятельства – в общем, все на свете, кроме самих героев: несмотря на повышения, они остаются сами собой.

Все идет своим чередом, пока отель не возглавляет Павел – племянник прежней хозяйки.

Избалованный парень привык жить за счет своей тети – хозяйки «Элеона». «Добрая тетя Эля» долгие годы обеспечивала непутевого племянника, пока не устала оплачивать его вечеринки, подружек и проблемы с полицией. Чтобы проучить парня, она доверяет ему отель, но с одним условием: «Элеон» станет прибыльным, иначе больше ни копейки.

Худшей перспективы мажор и представить себе не может, поэтому нанимает суперменеджера Софию Толстую, которой придется спасти новую игрушку Павла от банкротства и уберечь босса от биржи труда.

Новая управляющая устанавливает свои правила, и теперь отель ждут серьезные перемены, которые переворачивают с ног на голову не только привычный уклад «Элеона», но и личные планы героев.

Правда, на пути к идеалу любительнице порядка и симметрии придется столкнуться с типичным российским «авось» и русско-африканской стихией в виде прежнего управляющего Михаила Джековича.

Виталий Шляппо, генеральный продюсер проекта: «Теперь в фокусе нашего внимания не внутренняя жизнь ресторана и кухни, а «изнанка» отеля.

Мы начинаем новый проект с той же командой, поэтому, я надеюсь, всё лучшее, что было в «Кухне», зритель найдёт и в «Отеле Элеон».

Смотрите сериал «Отель Элеон» с 6 ноября с понедельника по четверг в 19:55 на канале 3+.