Девушка жестко раскритиковала проект «Голос» после того, как ее выступление не показали в эфире

26-летняя певица Сара Окс уже давно пытается покорить шоу-бизнес. Ранее девушка участвовала в реалити «Каникулы в Мексике», а также в программе «Давай поженимся». Недавно Сара решила на всю страну заявить о своих вокальных данных, приняв участие в проекте «Голос». Артистка выступила в этапе слепых прослушиваний, вот только запись в эфир так и не попала. Сара подозревает, что это могло произойти из-за того, что она крупно повздорила с одним из наставников.

Недавно певица Сара Окс стала участницей пятого сезона музыкального проекта «Голос». Девушка, успевшая прославиться еще несколько лет назад на шоу «Каникулы в Мексике», успешно прошла кастинг и даже дошла до этапа слепых прослушиваний.

Артистка призналась порталу dni.ru, что изначально понимала, что вокально могла проиграть другим участникам программы, поэтому решила поразить судей эксцентричным внешним видом. Тем не менее

никто из четырех наставников «Голоса» не оценил ее выступление и, соответственно, не повернулся к ней.

Окс уверена, что во многом ее подвела песня, выбранная продюсерами проекта, — ее попросили исполнить «Бриллианты» группы «ВИА Гра».

По словам певицы, руководитель студии вокала, в которой она занимается, артист Сергей Пенкин, посчитал композицию откровенно слабой.

Сара призналась журналистам, что была морально готова к тому, что судьи не выберут ее. Тем не менее певицу очень задели негативные комментарии наставников в ее адрес.

«Особенно бесновался Дима Билан, которому и выбор песни не понравился — мол, не для «Голоса» она, и мой вокал вопросы вызвал. И тут я не сдержалась!

Меня просто взбесил этот высокомерный выскочка и его резкий, поучительный, надменный тон», — заявила Сара Окс. К слову, выступление Сары не было показано в эфире «Первого канала».

Такое поведение наставников певица считает подлым. Впрочем, по собственному признанию, она даже рада, что не прошла в следующий этап.





