«Я ничего не боюсь»: Познер рассказал о Путине, цензуре и современной журналистике

Сегодня в Сети появилось свежее интервью одного из самых популярных российских журналистов Юрия Дудя. В этот раз он решил в очередной раз порадовать поклонникам неожиданным выбором гостя. На фоне информации, прошедшей в российских СМИ, насчет вероятности замены Владимира Познера на Первом Канале Юрием Дудем, мэтр оказался в студии «вДудь».

Перед участием в интервью Познер поставил лишь одно условие - запрет на монтаж, что вызвало к ролику еще больший интерес.

В ходе беседы журналисты обсудили немало актуальных событий в общественной жизни России, современную журналистику, встречи Познера с поклонниками, политику, известных телеведущих, и, конечно, Владимира Путина.

«Я ведь совсем не сторонник Путина — это не тот человек, за которого я буду стоять горой. Но надо понимать, как все происходило. Путин, нравится это или нет, сумел вернуть Россию, заставить другой мир, в том числе Соединенные Штаты, считаться», - заявил Познер. Также выдающийся журналист вспомнил деятельность Бориса Ельцина и влияние СССР на нынешнюю жизнь в России.

«Я вообще ничего не боюсь. Я боюсь акул, это правда, и у меня есть причина бояться акул. А так я ничего не боюсь. Я понимаю, в какой стране я живу», - отметил Владимир Владимирович.

Стоит отметить, что интервью разделило аудиторию на два лагеря. Если одни уверены, что Дудь готов заменить Познера, то другие считают, что молодому журналисту многому стоит поучиться у «дедушки».

Что думаете вы?