Звезда камбоджийского «Голоса» погибла от рук экс-супруга

Финалистка шоу «Голос», 23-летняя Сан Срейлай, погибла от руки бывшего мужа, который подстерег девушку в клинике красоты, передает The Sun.

По информации таблоида, экс-супруг Чей Рин, который старше девушки на 30 лет, выследил ее в клинике в Пнемоне, где и выстрелил из пистолета.

После этого, убедившись, что жертва мертва, он покончил с собой.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по данному делу. Известно, что у супругов есть два общих сына.

Инцидент прокомментировала сестра убитой девушки, отметив, что она рассталась с супругом из-за проблем в отношениях, которые все усугублялись.