Соловьев раскритиковал работу Дудя и оскорбил его в прямом эфире

Не так давно 54-летний Владимир Соловьев вступил в словесную перепалку с 39-летним Иваном Ургантом. А на днях телеведущий дал оценку 31-летнему Юрию Дудю, который является не только знаменитым видеоблогером, но и главным редактором одного из крупнейших изданий о спорте.

В последнее время Владимир Соловьев не скупится на довольно едкие замечания в адрес своих коллег.

Сперва известный телеведущий остро отреагировал на шутку Ивана Урганта, назвав ее «гаденькой». А недавно высказался о знаменитом блогере Юрии Дуде и его деятельности. В эфире радиостанции «Вести FM» Владимир сравнил интернет-звезду со Шнуром.

«Дудь! Ну ты можешь хоть тут вот… но ты все равно не Шнур. И твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Сесть в кадр и читать написанные неясно кем вопросы — не делает тебя журналистом», —

заявил Соловьев. Также Владимир сравнил Юрия с Ксенией Собчак и назвал «недооксимироном» и «недогнойным».

Интернет-пользователи уверены, что такую реакцию у телеведущего спровоцировало упоминание Соловьева в новом интервью Дудя с Познером.

Блогер поинтересовался у прославленного журналиста, кого он считает людьми «предавшими и продавшими профессию» и не входят ли в этот список Соловьев и Киселев.

