Зрители требуют уволить Юлию Барановскую и Александра Гордона

Один из недавних выпусков популярной программы «Мужское/Женское» стал поводом для жарких дискуссий в Сети. Ведущие и гости ток-шоу обсуждали инцидент, который произошел на одной из детских площадок Подмосковья. После нескольких неоднозначных комментариев 53-летнего Александра Гордона и 32-летней Юлии Барановской в Рунете появилась петиция с требованием уволить их.

11 октября в программе «Мужское/Женское» Юлия Барановская и Александр Гордон освещали тему жестокого отношения к животным. Основой для беседы послужила неоднозначная история о жителе Подмосковья, который расстрелял собаку на глазах у детей.

Сам мужчина утверждает, что пес вел себя агрессивно, а пистолет был стартовым. Однако свидетели сообщают, что животное не бросалось на детей и не проявляло никаких признаков агрессии.

В эфире Александр сделал заявление, которое поразило буквально всех: «Появись на нашей детской площадке собака без намордника, я буду стрелять на поражение».

Его поддержала и Юлия, которая намекнула, что бездомных животных вообще не должно быть в черте города. Высказывания ведущих спровоцировали скандал, который очень быстро вышел за рамки соцсетей. На сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить Гордона и Барановскую.

«Тысячи кураторов бьются как рыбы об лед ради того, чтобы исправить то, что наворотили такие как они. Самое страшное, что такие вот Гордоны и не собираются решать проблему бездомности наших братьев меньших по другому... для них слабых надо уничтожать... и это очень страшно. Страшно, что главный федеральный канал позволяет себе выпускать в эфир такие вот передачи на фоне огромной волны возмущений преступлениями хабаровских живодерок и их последователей.

Требуем руководство Первого канала уволить ведущих Александра Гордона и Юлию Барановскую которые пропагандируют убийство и насилие над животными!» — гласит петиция,

которая успела собрать уже 20 тысяч голосов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Ни Александр, ни Юлия пока не дают никаких комментариев по поводу разгоревшегося скандала.





