ВИДЕО: Рижанин Александр Казаков выступил в поединках шоу «Голос»

В пятницу, 20 октября, в эфире Первого канала показали первый выпуск поединков шоу «Голос». Отобранные во время слепых прослушиваний исполнители сразились в дуэтах, исполняя российские и мировые хиты. В одной из пар свой музыкальный талант показал и рижанин Александр Казаков.

Лидер латвийской группы Da'Ba в паре с Анастасией Зориной исполнили песню Валерии «Самолет», аккомпанируя себе на инструментах - гитаре и фортепиано, соответственно.

После выступления члены жюри оценили уровень подготовленности участников, соответствия условиях конкурса, а Дима Билан, как наставник, принял решение.

«Мне понравилась девочка. Она была очень точна в этой песне. Очень она здорово попала. Почти инструментальная версия вокала, понимаете», - заявил Александр Градский.

«Мне показалось, что не все могут это потянуть. В этом быть органичными...Саша, мне казалось, Вы себя в этом так и нашли. Анастасия была органичнее - дело в милизматике, внутри этой музыки», - прокомментировал дуэт Леонид Агутин.

Пелагея, в свою очередь, предположила, что очень интересно как раз то, что наставник предлагает выйти из зоны комфорта и это не для того, чтобы «подставить» человека.

«В этом номере Александру было сложнее», - подвела итог певица.

Дима Билан сделал выбор в пользу Анастасии Зориной, а наш соотечественник, Александр Казаков отправился домой.

Мы желаем музыканту успехов в дальнейшем творчестве и будем продолжать рассказывать нашим читателям о латвийских талантах!