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Видео: Савченко устроила «дикие танцы» под Сердючку на дне рождения Гордона

TOPnews
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Фото: REUTERS/Scanpix

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко устроила «дикие танцы» на частной вечеринке, посвященной юбилею журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. За считанные часы видео собрало множество просмотров.

На кадрах записи видно, как Савченко отжигает под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана». Одетая в обтягивающие блузку и юбку-футляр, Савченко продемонстрировала виртуозные па, а также зажигательно подпрыгивала в такт музыке.

В свою очередь пользователи Сети в ироничной форме заметили Савченко находилась под действием некоторой дозы алкоголя.

Добавим, празднование юбилея Дмитрия Гордона прошло 21 октября в в гостинице «Премьер палац».

Надежда Савченко
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