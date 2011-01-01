ВИДЕО: 11-летний латвиец стал участником российского шоу «Ты супер! Танцы»

11-летний Эдгар Гропе проживает в одном из рижских детских домов, так как его родители не могут обеспечить ему должный уход и внимание. Несмотря на сложную ситуацию в семье, мальчик занимается любимым делом - танцует брейк. Накануне его выступление на московском кастинге телешоу «Ты супер! Танцы» показали на канале НТВ.

Первый сезон телешоу «Ты супер» успешно стартовал в прошлом году. Для участия в передаче пригласили одаренных детей со всей России и ближнего зарубежья.

Главная особенность - это социальный проект, который помогает оставшимся без попечения родителей детям заявить о себе широкой аудитории.

В прошлом сезоне дети соревновались в умении петь, держаться на сцене и осваивать новые артистические таланты. Сейчас концепция немного изменилась, и в проекте участвуют начинающие танцоры до 18 лет.

Среди множества счастливчиков, попавших в эфир федерального российского канала - рижанин Эдгар Гропе, который вот уже полгода проживает в детском доме.

Мальчик рассказал, что мечтает вернуться к родителям, но у его мамы пока нет жилья и достаточного дохода, а отец работает за границей, и пока не может забрать сына к себе.

По словам Эдгара, танцам он нигде специально не учился, а просто пытался повторять за теми, кто овладел техникой брейка.

Несмотря на то, что мальчик исполнил свой танец непрофессионально, большинство судей в него поверили, поддержали и дали шанс развиваться дальше в рамках проекта «Ты супер! Танцы».

Смотрите выступления Эдгара Гропе на видео, а мы продолжим рассказывать вам об успехах талантливых латвийцев!