Близнецы из «Приключений Электроника» не могут выплатить кредит

51-летние братья Торсуевы стали любимцами миллионов после фильма «Приключения Электроника», в котором они сыграли две главные роли, но «взрослого успеха» так и не добились. В последнее время Юрий и Владимир занимались собственным бизнесом, который открыли благодаря кредиту в банке, взятому на двоих. Чтобы погасить долг, бывшие актеры берутся за любую работу.

После невероятного успеха фильма «Приключения Электроника» для Владимира и Юрия Торсуевых были открыты все двери.

Молодые люди решили на некоторое время оставить кино и получить образование, но учиться им не понравилось, а успех во взрослом кинематографе к ним так и не пришел. Вскоре бывшие актеры решили заняться собственным бизнесом.

На его развитие они взяли кредит в банке, но, когда пришло время расплачиваться, погасить долг им было нечем.

FOTO: Кадр из видео Youtube

По информации портала StarHit звездам «Приключений Электроника» уже довольно давно приходят повестки из суда. «Ребята активно трудятся над созданием музыкального альбома и клипа. Им необходимо купить дорогостоящую аппаратуру. Взяли кредит в 400 тысяч рублей на двоих, срок пришел, а закрыть пока нечем», — рассказал журналистам приятель Торсуевых.

Владимир признался, что они даже участвовали в ток-шоу, чтобы подзаработать, но каждый раз их обманывали.

Несмотря на финансовые проблемы мужчина надеется наладить личную жизнь. «Я небогат, поэтому очереди из женщин нет.

Выступаю за свободные отношения, честно говорю!» — признался Владимир. Сейчас все свое время он старается уделять дочери Елизавете, которой исполнилось 10 лет.



