Молодой муж избивал звезду «Битвы экстрасенсов» Ларину на глазах у ее сына

38-летняя финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина дала откровенное интервью журналу StarHit и призналась, что весной этого года ушла от 25-летнего супруга Юлия Миткевича-Далецкого не только из-за его измен, но и из-за побоев.

Роман Татьяны Лариной и Юлия Миткевича-Далецкого начался на съемочной площадке 15 сезона «Битвы экстрасенсов».

После проекта экстрасенс осталась вместе с возлюбленным и они сыграли свадьбу.

Однако в апреле этого года стало известно, что ведьма решила разорвать отношения с Юлием. Тем не менее, молодой человек пытался вымолить прощение у супруги, и Татьяна прожила с ним еще несколько месяцев, которые оказались для нее адом.

«Юлий стал агрессивным, срывался. Когда дубасил меня, то находился в странном состоянии, будто под наркотиками.

На следующий день просыпался другим человеком и вел себя как ни в чем не бывало.

А мне приходилось замазывать синяки. Однажды Егор, мой восьмилетний сын от первого брака, стал свидетелем разборки. Теперь он говорит: «Мама, не выходи больше замуж. Тебя дядя бить будет», — рассказала Ларина в интервью журналу StarHit.

После шоу пара вместе участвовала в других проектах, планировала рождение ребенка, однако мечтам не суждено было сбыться.

Татьяна добавила, что, возможно, камнем преткновения в их отношениях были еще и деньги, поскольку именно она содержала семью. В какой-то момент ведьма даже обвинила мужа в воровстве крупной суммы из их общего тайника.

Кстати, Юлий уже переехал к своей новой возлюбленной, балерине Виолетте Жировой.





