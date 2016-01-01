Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали на краденом Bentley

По информации издания, автомобиль, за рулем которого находился экстрасенс, остановили неподалеку от станции метро «Выборгская» 1 ноября. При проверке оказалось, что у машины был перебит идентификационный номер (VIN). После этого водителя доставили в территориальный отдел полиции, где был зарегистрирован материал проверки.

Сам Bentley направили на экспертизу. Как заявил Свами Даши, машина — подержанная, приобрел он ее в нынешнем состоянии и о том, что ранее она могла быть украдена, ничего не знал.

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Петр Смирнов, более известный как Свами Бодхи Даши, одержал победу в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов», итоги которого подвели в декабре 2016 года. Кроме того, ему было присвоено звание самого таинственного экстрасенса проекта, отмечает «Фонтанка».