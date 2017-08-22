Звезда «Уральских пельменей» рассказала, как сбросила 20 килограммов

29-летняя Илана Юрьева последнее время выглядит настолько стройной, что поклонники начали переживать за ее здоровье. На днях актриса в одном из интервью рассказала, как ей удалось всего за несколько недель сбросить 20 лишних килограммов, которые она набрала за время беременности.

Илана Юрьева поделилась с журналистами портала Woman’s Day секретами своей изящной фигуры.

Спасибо @mkrussia 🙌🏻,за годовой запас косметики 🙈 Я с ума схожу ,по Вашим помадкам 💄 ...!!! #девочкитакиедевочки🎀 #MaryKay #MarykayMBFWRussia A post shared by Илана Юрьева 💝💝💝 (@ilana7788) on Oct 22, 2017 at 1:26am PDT

Оказывается, после рождения дочки Дианы у звезды «Уральских пельменей» появились все признаки депрессии на фоне недовольства собой.

«Во время беременности я без ограничений ела все, чего душа желала: и хлеб, и печеньки, и шоколад. Чувствовала себя расслабленной и умиротворенной.

Я Юльку вылечила👩🏻‍⚕️и Вас вылечу 👻 Приходите сегодня к нам на концерт #гиряотума в 18 00 🙌🏻 #уральскиепельмени A post shared by Илана Юрьева 💝💝💝 (@ilana7788) on Oct 7, 2017 at 12:03am PDT

Когда приходила в ресторан, говорила: «Мне, пожалуйста, побыстрее хлебную корзиночку и масличко», — рассказала юмористка.

В итоге девушка набрала 20 килограммов, сама того не замечая.

По ее словам, сразу после родов ушли 7 килограммов, однако оставались 13 лишних, которые необходимо было согнать в кратчайшие сроки, чтобы успеть к запланированным съемкам.

«Я переживала, чувствовала себя некрасивой, несмотря на все попытки мужа разуверить меня в этом», — призналась она.

Первое время актрисе нельзя было заниматься спортом, поэтому она ходила на массаж .

«Конечно, не обошлось и без пересмотра своего рациона, и тут уверенно могу сказать, что лучшая диета после родов — это диета кормящей мамы!» —

добавила Илана.

Юрьева отказалась от фруктов и сахара, ела овощи, рыбу и курицу, приготовленную на пару, кофе заменила чаем и напитком с тертым имбирем и лимоном.

Всем нескучной ночи ❤️друзья 🙌🏻 #добройночи #надобре #счастье #море #отдых #гармония #любовь❤️ A post shared by Илана Юрьева 💝💝💝 (@ilana7788) on Aug 24, 2017 at 12:03pm PDT