Звезда «Уральских пельменей» рассказала, как сбросила 20 килограммов

29-летняя Илана Юрьева последнее время выглядит настолько стройной, что поклонники начали переживать за ее здоровье. На днях актриса в одном из интервью рассказала, как ей удалось всего за несколько недель сбросить 20 лишних килограммов, которые она набрала за время беременности.
Илана Юрьева поделилась с журналистами портала Woman’s Day секретами своей изящной фигуры.
Оказывается, после рождения дочки Дианы у звезды «Уральских пельменей» появились все признаки депрессии на фоне недовольства собой.
«Во время беременности я без ограничений ела все, чего душа желала: и хлеб, и печеньки, и шоколад. Чувствовала себя расслабленной и умиротворенной.
Когда приходила в ресторан, говорила: «Мне, пожалуйста, побыстрее хлебную корзиночку и масличко», — рассказала юмористка.
В итоге девушка набрала 20 килограммов, сама того не замечая.
Сегодня крайний день лета ,и очень странный ..🙃 Сегодня у моих родителей украли машину ...🚗 ....Я всегда подтрунивала над папой ,как он аккуратно относится к своей машине,что за 3 года,которые он на ней ездит,она выглядит точь-в -точь так же,как и выезжала из автосалона .... Ну вы понимаете состояние моего папы сейчас ...😕 Кто же вы ?люди,а вернее нелюди ,которые воруют у пенсионеров ....у пожилых людей ....😧 Вы-моральные импотенты,которые не могут найти другого способа ,заработать себе на жизнь ... !!! Машину мне не жалко...Жалко папу,который очень расстроился ....Я конечно пыталась ему объяснить ,,-" для чего -то это нужно ...,что это не просто так ....,значит так будет лучше для тебя ,купим другую ...И так далее и тому подобное ..." Но как-то он ,не особо на мои уговоры реагирует ....😔 Так вот,господа -моральные уроды!Машину то мы другую купим ,а вот вы -так и останетесь -нелюдями ,на самом низшем уровне развития !!! Мне Вас искренне жаль... #законбумеранга #кармуниктонеотменял
По ее словам, сразу после родов ушли 7 килограммов, однако оставались 13 лишних, которые необходимо было согнать в кратчайшие сроки, чтобы успеть к запланированным съемкам.
«Я переживала, чувствовала себя некрасивой, несмотря на все попытки мужа разуверить меня в этом», — призналась она.
Сейчас среди известных и популярных людей,стало очень модно "открывать" рот на полных (толстеньких )людей ...😲типо "выплюнь булочку и иди в спорт зал...."... хватит лежать на диване ,подними свою *опу ,и иди работать над собой...." и тд всем известные фразы ,как бы "мотивации "....😓 Наверное ,я бы говорила и думала так же ....,если бы со мной лично ,не произошло такое ..... А именно ... -Я никогда вообщем-то не страдала от лишнего веса ....,всегда была стройной ....без особых усилий ....Но в один момент ,у меня произошёл гормональный сбой ( не понятно почему),и тело перестало слушаться ....😳...вообще .... я ела один ☝🏻 обезжиренный творог и пила 1%кефир ...и поправлялась ....опухала .....и становилась всё больше и больше 😭это страшное чувство ....очень ... Когда ты не контролируешь своё тело ....,когда твоё лицо становится больше в 5 раз и меняются черты лица ..😱 а ты -не лопаешь бургеры 🍔 и не пьёшь колу ...А все вокруг тебе говорят ...-"хватит жрать"...😓вспоминаю как страшный сон 🤦🏻♀️ Потом гормоны пришли в норму и вес нормализовался ...) Я всегда смеюсь ,что это любовь ❤️ мужа меня излечила ....Ведь полюбил он меня "пышечкой",когда я сама себе ужасно не нравилась .....🙅🏻Вообще не понимала,как я могу кому-то понравится ....(у артистов тоже есть комплексы ....и их очень много ) Сейчас я хожу в спорт зал и стараюсь есть здоровую пищу... При этом,я ем много и часто ...и кто общается со мной близко ,вообще недоумевает -"куда это всё у меня девается "🤣 муж говорит ,что меня легче прибить ,чем прокормить 🤣🤣🤣 В общем ,к чему я тут это все писала ... Не осуждайте никого и никогда ....Вы не знаете ,какие обстоятельства заставили человека так выглядеть ....Лично я,теперь очень аккуратно высказываюсь в сторону "полных" людей ..... Не суди,да не судим будешь ....☝🏻 Ведь ты никогда не знаешь ,что случится с тобой завтра .... Всем добра и позитива 🙌🏻 #несудиданесудимбудешь🙏🏼 #пп #зож #спорт #красота #гармония #любовь #счастье #фитнес
Первое время актрисе нельзя было заниматься спортом, поэтому она ходила на массаж .
«Конечно, не обошлось и без пересмотра своего рациона, и тут уверенно могу сказать, что лучшая диета после родов — это диета кормящей мамы!» —
добавила Илана.
Ну что ж...отсняли #50оттенковзагорелого ..... 🎬📽 P.S. почему-то концерты-Съемки ,получаются хуже ,чем просто концерты.(без Съемки ) Вчерашний концерт,мне понравился больше ❤️☺️ Так что не всё можно увидеть по тв📺 и интернету ...,очень важна: живая оценка ,реакция и энергетика ....🙌🏻 Поэтому, призываю всех,посмотреть на нас вживую 💁🏼и приходить на наши концерты ,завтра и послезавтра ✊🏻 #потещемувеленью #уральскиепельмени
Юрьева отказалась от фруктов и сахара, ела овощи, рыбу и курицу, приготовленную на пару, кофе заменила чаем и напитком с тертым имбирем и лимоном.
Всем доброе утро 😙😘 Как не впасть в осеннюю хандру🍂🍂🍂,и не поддаться депрессии🤷♀️?! Не съесть мужа ,и не прибить детей ?!😭😭😭 У меня одно лекарство ,от этого всего -зал 🏋🏻♀️ Сходишь в него ,и гавкать и кусаться хочется меньше 🤣...ну хотя бы чуток 🤦🏻♀️😜 #спорт #доброеутро #наспорте💪 #пп #зож #ипрочаяфигня